Número de mortes por ebola chega a 1.350, diz OMS A Organização Mundial da Saúde informou que aumentou para 1.350 o número de mortes causadas pelo ebola no surto mais recente, no Oeste africano. Os últimos dados, divulgados nesta quarta-feira, mostram que a Libéria é o país onde ocorrem mais mortes, com ao menos 576 casos da doença resultando no falecimento do paciente.