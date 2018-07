Número de mortos após temporal sobe para 10 O número de mortes pela chuva no sudeste da Espanha chegou ontem a dez, quando mais três corpos foram encontrados. Milhares de pessoas precisaram abandonar suas casas nos últimos dois dias depois que uma tempestade atingiu as regiões de Andaluzia, Múrcia e Valência. Além das vítimas, o temporal causou danos à infraestrutura local. Uma ponte em uma autoestrada em Múrcia se partiu. No total, cinco estradas foram fechadas. O sistema de trens também foi suspenso entre Múrcia e Lorca e outros dois trechos no sudeste espanhol.