Número de mortos em acidente na Espanha chega a 79 Um dos passageiros que estavam no trem que descarrilou esta semana na Espanha morreu no hospital neste domingo (28), elevando o total de mortos para 79, segundo uma porta-voz do governo da Galícia. O Hospital Universitário em Santiago de Compostela confirmou a morte, mas não revelou a identidade da vítima. A emissora de TV RTVE, no entanto, informou que a vítima é uma mulher norte-americana.