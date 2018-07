Número de mortos em acidente na Itália sobe para 38

Equipes de resgate tentaram usar serras elétricas para cortar os destroços em busca de sobreviventes durante a noite. Segundo uma rádio estatal, o chefe da polícia local disse que o motorista do ônibus estava entre os mortos.

O ônibus perdeu controle perto da cidade de Monteforte Irpino na província de Avellino, uma grande área rural cerca de 60 quilômetros de Nápoles e a 250 quilômetros de Roma. O veículo colidiu contra vários carros antes de cair da altura de 30 metros no domingo à noite.

Ainda não está claro o motivo que levou o motorista a perder controle do ônibus, mas oficiais estão investigando problemas técnicos e ordenaram uma autópsia no corpo do motorista.

O primeiro-ministro da Itália, Enrico Letta, descreveu o acidente como um "momento dramático" para o país inteiro.

"Estamos sofrendo muito por causa desta tragédia, que atingiu muitas famílias e muitas crianças", afirmou Letta em Atenas, onde ele se encontrou com o primeiro-ministro grego, Antonis Samaras.

