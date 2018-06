Número de mortos em ataque do Taleban em Cabul sobe para 64

CABUL - O número de vítimas em um atentado suicida cometido por combatentes do Taleban em Cabul na terça-feira subiu para 64 mortos e 347 feridos, de acordo com o Ministério do Interior. Inicialmente, as autoridades falavam de 28 mortos e 320 feridos.

O chefe da polícia da capital afegã, general Abdul Rahman Rahimi, afirmou nesta quarta-feira, 20, que duas equipes de investigação foram criadas para analisar a explosão. Rahimi disse também que a maioria das vítimas são civis, incluindo mulheres e crianças.

O ataque, reivindicado pelo Taleban, teve como alvo uma agência que presta serviços de proteção para funcionários do alto escalão do governo, algo parecido com o que o serviço secreto faz nos EUA. Um terrorista suicida detonou um caminhão carregado de explosivos do lado de fora do complexo onde essa agência operava e pelo menos dois atiradores invadiram o local, atacando os sobreviventes.

Rahimi disse que "as informações preliminares indicam que o ataque foi planejado fora das fronteiras do país", uma forma indireta que as autoridades afegãs usam para culpar o vizinho Paquistão pelos atos terroristas - o Afeganistão acusa as autoridades paquistanesas de proteger líder do Taleban.

O primeiro-ministro do Afeganistão, Abdullah Abdullah, adiou uma visita que faria ao Paquistão e viajou para a região do ataque de terça-feira, informou um porta-voz.

"O governo aumentou seus esforços peça paz, mas infelizmente a resposta do inimigo foi mais enfrentamento, violência, derramamento de sangue e morte de inocentes", disse Abullah. / AP