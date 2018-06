Número de mortos em ataque no Quênia sobe para 34

A cidade de Mpeketoni está localizada a cerca de 20 quilômetros a sudoeste do centro turístico de Lamu. Em Mpeketoni, o turismo é basicamente local.

Recentemente, o Quênia tem enfrentado uma onda de ataques com armas e explosivos, levando os EUA, Reino Unido, França, Austrália e Canadá a elevarem os alertas de ameaça terrorista para o país.

O Ministério do Interior informou que por volta das 20h, do horário local, duas minivans entraram na cidade quando os moradores assistiam aos jogos da Copa do Mundo na televisão. Os militantes então desceram dos veículos e começaram a atirar nas ruas. Eles assaltaram uma delegacia de polícia, incendiaram dois hotéis e atacaram um banco. No momento da ação, a maioria dos quenianos assistiam a jogos da Copa do Mundo no Brasil.

O Centro Nacional de Operações de Desastres (CNOD) afirmou que aviões militares de monitoramento foram enviados logo depois.

O Al-Shabab tem prometido continuar com operações terroristas para vingar a presença militar do Quênia na Somália. Ao menos 67 pessoas foram mortas em setembro quando quatro atiradores atacaram um shopping na capital do país, Nairóbi. O Quênia enviou as tropas à Somália em outubro de 2011. Fonte: Associated Press.