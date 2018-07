Número de mortos em atentado em Alepo sobe para 30

Também nesta segunda-feira, o enviado da ONU e da Liga Árabe para o conflito, Lakhdar Brahimi, disse que viajará nesta semana para a Síria e se reunirá com autoridades do regime e representantes da sociedade civil. "Eu não obedeço a ninguém a não ser o povo sírio", disse ele no Egito, após encontrar-se com o presidente do país, Mohammed Morsi.

A luta pelo controle de Alepo, cidade de 3 milhões de habitantes que já foi um dos bastiões de apoio ao regime, é uma das principais na guerra civil que assola a Síria. Sua queda daria aos rebeldes uma grande vitória estratégica. As informações são da Associated Press.