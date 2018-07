Número de mortos em atentado passa de 100 O número de mortos em um atentado ocorrido na terça-feira na capital da Somália passou de 100, segundo a ONU. O caminhão-bomba que explodiu em Mogadíscio teve como alvo um complexo do governo somali. O escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários disse em comunicado que o ataque é um sinal da forte insegurança no país africano, que sofre com a seca e a fome.