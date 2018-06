Número de mortos em avalanche no Nepal sobe para 27

A trilha, que se chama Annapurna, fica 160 quilômetros ao norte da capital do Nepal, Katmandu, e estava cheia de turistas internacionais no momento da tragédia. O mês de outubro costuma atrair muitas pessoas, pois é uma época do ano em que o ar geralmente está limpo.

Os acidentes fatais no Himalaia são relativamente comuns. Dois montanhistas, um alemão e outro italiano, morreram em setembro quando foram atingidos por uma avalanche enquanto participavam de uma expedição que escalava o Monte Shishapangma (8.013 metros), a 14.ª montanha mais alta do mundo, na Cordilheira do Himalaia.

Em abril, 12 sherpas nepaleses morreram e outros três ficaram gravemente feridos depois que foram arrastados por um desmoronamento quando se dirigiam a um dos acampamentos base do monte Everest./ AP

KATMANDU - O número de mortos nas nevascas e avalanches na Cordilheira do Himalaia, no Nepal, subiu para 27 nesta quinta-feira, 16, informou a Associação de Agências de Caminhadas do país. A trilha onde ocorreu a avalanche é muito frequentada por mochileiros. Cerca de 70 pessoas estão desaparecidas.