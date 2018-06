Número de mortos em Boston sobe para três, diz polícia

Davis disse que não havia nenhum suspeito neste momento, mas que várias pessoas estavam sendo interrogadas. O chefe da polícia também afirmou que não foram encontrados outros dispositivos. Ele declarou que houve relatos de pacotes suspeitos.

Davis informou que a investigação da polícia estava concentrada na área próxima à explosão, em vez de no percurso inteiro da maratona.

O governador de Massachusetts, Deval Patrick, disse que a Guarda Nacional isolou o local do incidente, e que Boston seria aberta amanhã, embora com maior segurança, incluindo revistas aleatórias. O governador pediu aos moradores locais que ficassem em estado de alerta, e também pela paciência durante este tempo.

As explosões também deixaram mais de 130 feridos, de acordo com a Associated Press. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.