Número de mortos em confrontos no Egito sobe para 17 Funcionários de Segurança e Saúde do Egito disseram que o número de mortos em novas manifestações no país subiu para 17, após dezenas de milhares de partidários da Irmandade Muçulmana irem às ruas para desafiar o estado de emergência imposto pelo Exército após os confrontos sangrentos no Cairo nesta semana.