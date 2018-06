Número de mortos em desabamento em Bangladesh sobe para 675

DACA - Subiu para 675 o número de mortos no pior desastre industrial da história de Bangladesh, informaram autoridades locais nesta segunda-feira, 6.

A polícia do país analisa a possibilidade de acusar de homicídio o dono de uma das fábricas em funcionamento no prédio que desabou em 24 de abril, depois de a esposa de um trabalhador que morreu na tragédia ter entrado com um processo judicial.

Sheuli Akter, esposa de Jahangir Alam, afirma que seu marido e outros funcionários foram "empurrados para a morte" pelo dono do local, Mohammed Sohel Rana, e duas outras pessoas.

Alam trabalhava na New Wave Styles, uma das cinco fábricas de roupas abrigadas no edifício de oito andares que desabou. / AP