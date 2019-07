Número de mortos em deslizamento de terra na China sobe para 20

PEQUIM - O número de mortos no deslizamento de terra que ocorreu em uma aldeia do sudoeste da China na última terça-feira, 23, subiu de 11 para 20 nesta sexta, 26. Segundo a imprensa local, 25 pessoas permanecem desaparecidas.

LEIA TAMBÉM > Deslizamentos de terra deixam ao menos 11 mortos e 34 desaparecidos na China

As equipes de resgate encontraram vários corpos, incluindo os de duas crianças e de uma mulher com seu bebê, três dias após o desastre na província montanhosa de Guizhou, região central da China. Os socorristas conseguiram retirar onze pessoas com vida da lama.

O deslizamento ocorreu na noite da última terça, em uma aldeia satélite da cidade de Liupanshui, a 2.300 km de Pequim. No total, 21 casas foram soterradas, em uma área onde viviam 50 pessoas, de acordo com as autoridades locais.

A emissora estatal CCTV revelou que o deslizamento varreu tudo em seu caminho por cerca de 500 metros de declive. Testemunhas relatam que a avalanche durou quase cinco minutos, com "pedras e escombros enormes caindo do topo da montanha".

Avalanches como essas são frequentes em áreas rurais e montanhosas da China, especialmente durante períodos de chuvas fortes. Em agosto de 2017, pelo menos 30 pessoas morreram em dois deslizamentos diferentes na mesma província de Guizhou. / AFP