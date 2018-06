Uma explosão que destruiu uma fábrica de rodas para carros na província oriental chinesa de Jiangsu matou 71 pessoas e feriu 186, informou a agência de notícias oficial Xinhua neste domingo.

Anteriormente a agência havia dito que a explosão, que ocorreu no sábado, teria matado 69 e ferido cerca de 200.

O acidente na unidade da Zhongrong Produtos de Metal Co Ltd, que faz rodas de alumínio para as montadoras, incluindo General Motors, foi o pior acidente industrial da China em um ano.

O governo local descreveu em uma coletiva de imprensa no sábado o incidente como uma violação de segurança grave.