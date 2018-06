Número de mortos em explosão na Nigéria sobe para 75

Nenhum grupo assumiu ainda a autoria do ataque, que ocorreu na manhã de ontem, embora o presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, culpe terroristas islâmicos pelo atentado.

Em visita ao hospital que atende as vítimas, o ministro da Saúde, Onyebuchi Chukwu, informou que o número de feridos no ataque é de 141, e não de 164 como inicialmente divulgado.

A explosão, que ocorreu a poucos quilômetros da sede do governo do país, coloca em xeque a capacidade da Nigéria de conter uma revolta islâmica que já dura cinco anos e custou a vida de 1.500 pessoas.

"Os bombardeios levantam as dúvidas de que o governo não esteja conseguindo conte a crise no país", disse o ex-vice-presidente Atiku Abubakar. "É tempo para a Nigéria aceitar a ajuda externa para combater o terrorismo no país", embora ele não esclareça qual o tipo de assistência que deveria ser recebido. Fonte: Associated Press.