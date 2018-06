Número de mortos em Hiroshima sobe para 39

Com as chuvas, encostas cederam ou foram arrastadas para baixo em áreas residenciais de pelo menos cinco vales nos subúrbios da cidade, que fica no oeste do Japão. A prefeitura de Hiroshima tem sido alvo de muitas críticas, já que as ordens para evacuar a região atingida veio somente uma hora depois do primeiro deslizamento de terra. Autoridades explicam que o atraso se deu porque as terras desmoronaram muito rapidamente em vários locais.

Cerca de 2.500 policiais e militares japoneses fazem as buscas na região.Deslizamentos são riscos constantes em áreas montanhosas e povoadas do Japão, onde muitas casas são construídas próximas a encostas muito inclinadas. Fonte: Associated Press.