Número de mortos em incêndio em festa na Califórnia sobe para 30

OAKLAND, EUA - Equipes de busca encontraram 30corpos sob as ruínas carbonizadas de um edifício de lofts em Oakland, na Califórnia, após um incêndio que teve início durante uma festa no fim de semana, e o número de mortos deve subir, disseram autoridades neste domingo.

O sargento Ray Kelly, porta-voz do escritório do xerife do condado de Alameda, disse que as duas dúzias de corpos foram localizadas enquanto as autoridades vasculhavam os detritos do prédio de dois andares, usado por um coletivo de artistas.

Ele disse em uma coletiva de imprensa que o número de mortos provavelmente aumentaria no incidente que os bombeiros chamaram de mais mortífero incêndio na história da cidade. Ele afirmou que os nomes das vítimas seriam liberados "nas próximas horas" depois de suas famílias serem notificadas.

"Em relação à quantidade de pessoas que ainda estão desaparecidas, sim, é um número significativo", disse Kelly.

"Nós lhes demos um número", afirmou ele, referindo-se aos mortos. "Esse número vai subir."

Apenas 20 por cento do prédio passou pelas buscas nas últimas 12 horas, disse Melinda Drayton, chefe do batalhão do Departamento de Bombeiros de Oakland. Ela disse que a origem do incêndio ainda não havia sido determinada e a causa ainda era desconhecida.

A operação de recuperação foi adiada por horas até que os trabalhadores pudessem entrar com segurança. O telhado tinha caído no segundo andar e, em alguns pontos, o piso do segundo andar caiu sobre o do primeiro.

O prédio, que servia de base para o coletivo Ghost Ship Artists Collective, era um dos muitos que foram convertidos em lofts no distrito de Fruitvale, uma área majoritariamente latina, onde as rendas são geralmente mais baixas do que no restante de Oakland.

O incêndio começou em torno de 23h30 de sexta-feira (horário local) durante uma festa de música eletrônica à qual compareceram dezenas de pessoas.

Autoridades disseram no sábado que cerca de 25 pessoas estavam desaparecidas, mas neste domingo nenhum número específico foi divulgado.