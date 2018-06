Número de mortos em naufrágio na Coreia do Sul sobe para 36

Autoridades da guarda costeira da Coreia do Sul disseram que o número de mortos na balsa que naufragou na costa do país subiu para 36 com a retirada dos três corpos que estavam dentro da embarcação por mergulhadores. Ainda são 265 o número de pessoas desaparecidas, a maior parte delas, estudantes que estavam à passeio. O acidente aconteceu há quatro dias e havia 476 pessoas a bordo. Somente 174 pessoas foram resgatadas.

Kim Kwang-hyun, uma das autoridades envolvidas no resgate, disse no começo deste domingo que os mergulhadores quebraram a janela de uma cabine de passageiros pouco antes da meia-noite e retiraram três corpos.

Ele disse não ter informação sobre se os mergulhadores entraram de fato na balsa naufragada e se existe condição para que entrem na embarcação para buscar outros corpos ou possíveis sobreviventes. Correntezas impediram que os mergulhadores entrassem na balsa desde que naufragou.