Número de mortos em sismo na Turquia chega a 279 Subiu nesta segunda-feira para 279 o número de mortos em um terremoto de magnitude 7,2, que aconteceu ontem no leste da Turquia. Dezenas de pessoas estavam presas entre os escombros, mas autoridades disseram que o número de mortos não deve subir tanto quanto inicialmente temido. Pelo menos 6 sobreviventes foram retirados dos escombros, após um deles conseguir telefonar para a polícia. Cerca de 1.300 pessoas ficaram feridas. O terremoto também foi sentido em Yerevan, capital da Armênia, bem como no Azerbaijão e no norte do Irã.