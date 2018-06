A agência oficial de notícias Xinhua informou que o número de mortos em um terremoto no sudoeste da China subiu para 150 pessoas. O Serviço Geológico dos EUA alega que o terremoto de magnitude 6,1 ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros. A emissora estatal chinesa CCTV afirmou que o incidente foi o mais forte a atingir a província de Yunnan em 14 anos.

Segundo o escritório de informações de Yunnan, pelo menos 120 dos mortos eram do município densamente povoado de Ludian. Além disso, 180 pessoas estão desaparecidas no local e 1,3 mil ficaram feridas. O escritório de sismologia de Yunnan disse que outras 24 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas no condado de Qiaojia. Fonte: Associated Press.