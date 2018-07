Segundo o vice-primeiro-ministro do país, Besir Atalay, afirmou na noite de ontem, 231 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros. A cidade de Ercis foi uma das mais afetadas pelo terremoto, o mais forte a atingir o país desde 1999, quando dois fortes abalos deixaram quase 20 mil mortos. As informações são da Dow Jones.