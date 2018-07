Número de mortos em terremoto na Turquia sobe a 432

ERCIS - O número de mortes causadas por um violento terremoto ocorrido no domingo na Turquia subiu para 432 nesta terça-feira, 25, enquanto sobreviventes, temendo mais tremores, lutavam para conseguir abrigos em tendas para suas famílias.

Uma bebê de duas semanas, a mãe e a avó dela foram resgatadas após passar 48 horas debaixo dos escombros de um prédio em Ercis, no devastador terremoto de 7,2 graus que destruiu cerca de 2 mil edifícios no leste da Turquia.

Imagens de televisão mostraram os integrantes da equipe de resgate batendo palmas quando a menina, chamada Azra Karaduman, foi retirada dos escombros. Um socorrista embalou o corpo da menina, que estava envolto num cobertor, e a entregou ao médico. A mãe da bebê, Semiha, estava viva e semi consciente, presa perto de um sofá, em meio aos escombros do edifício. A bebê foi transportada de avião para um hospital em Ancara.

A mãe, a filha e a avó estavam juntas quando foram encontradas, disse o socorrista Kadir Direk. Elas foram retiradas algumas horas mais tarde. Direk disse que funcionava uma padaria no andar térreo do prédio, o que pode ter ajudado a manter as três aquecidas.

Segundo o jornal Hürriyet, de Istambul, Semiha e Azra Karaduman vivem em Sivas, no centro da Turquia, e estavam visitando parentes em Ercis. O Hürriyet também reportou hoje que ocorreram alguns tumultos na província de Van, onde sobreviventes reclamam que não estão disponíveis alimentos em quantidade suficiente.

Equipes de resgate nas duas cidades mais atingidas, Ercis e Van, correram para retirar as pessoas presas em meio a montanhas de concreto, metal retorcido e escombros. As autoridades disseram aos sobreviventes do terremoto - que matou pelo menos 432 pessoas - que não entrem em prédios danificados e milhares passaram a segunda noite no interior de carros ou em barracas a uma temperatura perto de zero. Cerca de 1,3 mil pessoas ficaram feridas por causa do tremor.

A agência de notícias Dogan informou que socorristas retiraram nove pessoas vivas dos escombros nas primeiras horas desta terça-feira, embora vários corpos tenham sido encontrados. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.