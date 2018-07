Número de mortos em terremoto na Turquia sobe a 471

ERCIS - Duas professoras e um estudante universitário foram resgatados dos escombros de um prédio no leste da Turquia nesta quarta-feira, 26, três dias após o devastador terremoto que atingiu a região. Mas as equipes de resgate dizem que as esperanças de encontrar mais sobreviventes diminuem rapidamente.

Milhares de pessoas estão desabrigadas na região montanhosa e crescem os problemas e tumultos. O chefe do Crescente Vermelho na Turquia, Ahmet Lufti Akar, disse que 17 caminhões com suprimentos foram saqueados antes que a ajuda pudesse ser distribuída. Nesta quarta-feira, o número de mortos no desastre subiu a 471. Centenas de moradores desabrigados fizeram um protesto em Ercis.

A emissora de televisão NTV informou que a professora Seniye Erdem, de 25 anos, foi retirada quase no mesmo momento em que outra professora era resgatada. Ela estava com sede e perguntou sobre o marido, que morreu.

Máquinas pesadas começaram a retirar os escombros de alguns dos prédios que ruíram em Ercis depois que as equipes de busca removeram os corpos e concluíram que não havia mais sobreviventes. O tremor de magnitude 7,2, ocorrido no domingo, matou pelo menos 461 pessoas e deixou mais de 1.350 feridas.

"No momento, não temos qualquer outro sinal de vida", disse Riza Birkan, integrante das equipes de resgate. "Estamos nos concentrando na recuperação de corpos."

Apesar disso, os trabalhos de resgate continuam em algumas áreas de Ercis, a cidade mais afetada pelo terremoto, que também foi sentido no Irã e na Armênia. As informações são da Associated Press.