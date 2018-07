Número de mortos em terremoto na Turquia sobe a 575

O terremoto de 7,2 graus de magnitude na escala Richter destruiu 2 mil prédios, matou 575 pessoas e deixou cerca de 2.500 feridos, além de milhares de desabrigados. As autoridades afirmam que 5.700 prédios foram danificados e não podem ser habitados.

O ministro do Interior da Turquia, Idris Naim Sahin, disse que as buscas continuam em Ercis, cidade mais atingida pelo terremoto. "Felizmente, conseguimos resgatar sobreviventes", afirmou. Sahin afirmou que a falta de tendas para abrigar as milhares de pessoas desabrigadas é um problema que foi praticamente resolvido nesta sexta-feira.

As informações são da Associated Press.