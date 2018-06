Número de mortos em tumulto na Índia sobe para 109

Milhares de peregrinos hindus estavam atravessando uma ponte que conduz a um templo em Madhya Pradesh, quando eles entraram em pânico com rumores de que a ponte se romperia, o provocou uma debandada dos hindus.

O distrito médico oficial R.S. Gupta disse nesta segunda-feira que as autópsias foram realizadas em 109 corpos no final de domingo.

Muitos devotos se aglomeravam na aldeia Ratangarh para homenagear a deusa mãe hindu Durga no último dia do popular festival Navaratra. Fonte: Associated Press.