Número de mortos pelo coronavírus no mundo passa de 900 mil, diz agência

PARIS - A pandemia de coronavírus ultrapassou a marca de 900 mil mortos nesta quarta-feira, 9, indica um balanço feito pela Agência France Press a partir de fontes oficiais.

Leia Também Trump admite que minimizou perigo do coronavírus, revela livro de jornalista

No total, foram 900.052 óbitos no mundo e 27.711.866 casos confirmados. A América Latina e o Caribe são a região mais afetada com 300.340 mortes, à frente da Europa (219.616). Mais da metade das mortes globais de covid-19 ocorreram em quatro países: Estados Unidos (190.478), Brasil (127.464 ), Índia (73.890) e México (68.484). /AFP