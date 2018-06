Número de mortos por Ebola ultrapassa 2 mil e quase 4 mil casos são registrados, diz OMS

Mais de 2.000 pessoas morreram devido ao surto de Ebola na África Ocidental entre os cerca de 4.000 pacientes infectados nos três países mais atingidos pela doença, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta sexta-feira.

O total de mortos em Guiné, Libéria e Serra Leoa chegou a 2.097 até 5 de setembro entre os 3.944 casos registrados, de acordo com um documento da OMS.

Outras oito pessoas morreram na Nigéria, entre 23 casos registrados, e há 1 caso confirmado no Senegal. Com os números da Nigéria e do Senegal, o total de mortos sobe para 2.105 em um total de 3.968 pacientes.

A OMS disse que autoridades médicas estão tentando monitorar os contatos dos pacientes para interromper a disseminação nesses dois países, onde 400 pessoas foram contatadas nas cidades nigerianas de Lagos e Port Harcourt e outras 67 no Senegal.

O único paciente com Ebola no Senegal está em isolamento, assim como três pacientes na Nigéria.

(Reportagem de Tom Miles)