Número de mortos por naufrágio na Indonésia sobe a 21

JACARTA - As autoridades da Indonésia elevaram nesta terça-feira, 7, a 21 o número de mortos no naufrágio de uma embarcação na Indonésia, enquanto continua a busca por pelo menos mais dez desaparecidos, indicou o Ministério dos Transportes.

Mais de 70 pessoas foram resgatadas antes que a embarcação afundasse, na segunda-feira, em frente à costa da província de Kalimantan, ao sul da ilha de Bornéu, em meio a um forte temporal na região.

O navio, com quatro tripulantes e pelo menos 101 passageiros, zarpou ao meio-dia do horário local rumo à localidade de Geronggang, no litoral da mesma província.

Vários navios de pesca e do serviço marítimo resgataram os demais passageiros e até a entrada da noite prosseguiram as buscas pelos desaparecidos.

Os acidentes marítimos são frequentes neste arquipélago formado por cerca de 17 mil ilhas e a maior parte se deve à precariedade das embarcações e ao descumprimento das normas de segurança.