Número de mortos por terremoto passa de 600 O total de mortos no terremoto de 7,2 graus na escala Richter que atingiu a Turquia no dia 23 subiu para 601, segundo o balanço divulgado ontem pelo governo de Ancara. De acordo com o levantamento, mais de 4 mil pessoas ficaram feridas na Província de Van, onde 231 vítimas foram resgatadas com vida.