Número de refugiados pode chegar a 500 mil A escalada da violência na Síria e a ausência de observadores da ONU no país está fazendo com que o Oriente Médio viva uma nova explosão de refugiados, com um impacto social e econômico que já desestabiliza a região. Dados revelados ontem pela ONU apontam que o número de sírios refugiados chega a 214 mil. A organização admite que isso é apenas o início e o volume pode chegar rapidamente a meio milhão. Dentro da Síria, mais de 1 milhão de pessoas já abandonaram suas casas. / REUTERS