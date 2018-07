Número de refugiados sírios ultrapassa 400 mil, diz Acnur

ANCARA - Mais de 11 mil sírios fugiram da guerra civil em seu país nas últimas 24 horas, informa o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur). Trata-se de um raro aumento acentuado no fluxo de refugiados, avalia a entidade.

Alguns sírios estavam tão desesperados para sair do país que escalaram cercas de arame farpado para entrar na Turquia em Ceylanpinar, cidade turca que confina com a província síria de Al-Hasakah. Idosos, homens e mulheres adultas carregavam crianças nas costas enquanto escalavam a cerca de arame farpado e saíam da Síria, observados por soldados turcos. O número de refugiados sírios, agora, supera 400 mil, disse o Acnur.

Panos Moumtzis, porta-voz do Acnur em Genebra, disse que 9 mil sírios fugiram para a Turquia, mil cruzaram a fronteira com a Jordânia e outros mil dirigiram-se ao Líbano. De acordo com ele, "este é realmente o número mais alto de refugiados em um bom tempo", diante de uma média de 2 mil a 3 mil refugiados por dia nos últimos meses. Moumtzis disse que, com isso, o número de refugiados cadastrados pelo Acnur nos países vizinhos da Síria supera agora a marca de 408 mil.

Moumtzis disse que agora o número de refugiados sírios na Turquia é de 120 mil. "Essas pessoas fugiram dos combates entre o Exército Sírio Livre (ELS) e o governo da Síria", incluídos mais de 70 que escaparam feridos para a Turquia e morreram nos últimos dois dias nos hospitais da província de Sanliurfa", disse Adrian Edwards, porta-voz do Acnur.

Um funcionário do governo turco disse que grande parte dos novos refugiados chegam da cidade de Harem, na província de Idlib, perto do Mediterrâneo, mas também da província de Al-Hasakah, que fica no interior, perto do rio Eufrates e na fronteira entre Síria, Turquia e Iraque. Grande parte desses últimos escapam dos combates em Ras al-Ayn, cidade na fronteira turca. Além das tropas de Assad, os insurgentes sírios combatem com curdos sírios.

Mais cedo, a agência estatal de notícias da Turquia, Anadolu (Anatólia) informou que um grupo de soldados sírios, incluindo dois generais e 11 coronéis, escapou para a Turquia em um comboio de carros com suas famílias, em Idlib, entrando na província de Hatay. Os desertores militares sírios costumam ficar abrigados em acampamentos separados dos refugiados civis.

