Número de turistas que viajaram para os EUA caiu em 2016

WASHINGTON - O número de turistas que viajaram para os Estados Unidos caiu em 2016 pela primeira vez desde 2009, bem como seus gastos no país, informou nesta sexta-feira, 11, o Departamento de Comércio.

A taxa de visitantes internacionais recuou 2%, a 75,6 milhões, ante o ano anterior, e o gasto deles caiu 1%, a US$ 245 bilhões.

O Departamento de Comércio apontou, sem apresentar números, que "os dados preliminares para 2017 indicam um aumento no número de visitantes".

Os turistas de China, com US$ 33 bilhões, México, com US$ 20 bilhões, Índia, com US$ 13,6 bilhões e Coreia do Sul, com US$ 8,6 bilhões foram os que mais deixaram dinheiro nas suas visitas aos Estados Unidos. A quantidade de visitantes chineses aumentou 15%, destacou o Departamento de Comércio.

O Canadá lidera a lista de países de origem de visitantes aos Estados Unidos com 19,3 milhões, seguido de México com 18,7 milhões, Reino Unido com 4,6 milhões, Japão com 3,6 milhões e China com 3 milhões. Alemanha e Coreia do Sul registraram 2 milhões cada um. Segundo dados do Departamento de Comércio, em 2016, cerca de 1,8 milhão de turistas brasileiros visitaram os EUA.

A balança de turismo em termos de gastos registrou um superávit de US$ 84 bilhões a favor dos Estados Unidos, ou seja, os turistas estrangeiros nos EUA gastaram mais que os americanos no exterior.

Segundo estatísticas da Administração de Comércio Internacional (ITA), a indústria do turismo nos Estados Unidos representa 2,7% do PIB e 7,6 milhões de postos de trabalho. / AFP