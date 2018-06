Número de vítimas de atentados na Rússia sobe para 33

O Ministério para Situações de Emergência da Rússia informou ontem que o número de vítimas dos dois atentados na cidade russa de Volgogrado subiu para 33 nesta terça-feira, 31, após a morte de um dos feridos do ataque à estação de trem, no domingo, e da correção do número de mortos no ataque de segunda-feira. "Esta noite, em um dos hospitais de Volgogrado, morreu um dos feridos da explosão na estação, ocorrida no dia 29 de dezembro", disse o porta-voz do ministério, Dmitri Ulanov. O atentado executado por uma mulher-bomba na principal estação de trens da cidade deixou 18 mortos, enquanto o de segunda-feira, contra um ônibus, fez 15 vítimas.