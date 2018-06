Número de vítimas nas Filipinas sobe para 3.633 mortos A contabilização oficial de vítimas e danos causados pelo tufão Haiyan nas Filipinas continuou a crescer neste sábado, com um salto significativo no número de desaparecidos. O mais recente número de mortos é 3.633, enquanto 1.179 pessoas estão desaparecidas e dano total alcança US$ 227,4 milhões, dos quais a maior parte corresponde a perdas no setor agrícola nas ilhas mais atingidas de Leyte e Samar, informou o Nacional de Redução do Risco de Desastres e Conselho de Gestão.