Número diário de mortes por coronavírus na Itália é o menor em uma semana

MILÃO - As mortes pela pandemia de coronavírus na Itália aumentaram em 482, o menor aumento diário desde 12 de abril, enquanto o número de novos casos ficou estável em 3.491, informou neste sábado, 18, a Agência de Proteção Civil. O número de mortos divulgado na sexta-feira foi de 575 e, no dia anterior, 525, com 3.493 novos casos registrados.

Os registros diários de mortes e casos prolongam a situação amplamente estável nos últimos 13 dias. Esse platô caiu consideravelmente em relação aos picos atingidos no fim de março, mas a tendência de baixa não avançou tão rápido quanto se esperava em um país que está em isolamento há quase seis semanas.

O número de mortes no sábado marcou o menor aumento diário desde o domingo passado, quando ficou em 431. O número total de mortes desde o início do surto em 21 de fevereiro subiu para 23.227, o segundo maior do mundo após o dos Estados Unidos. O total de casos confirmados foi de 175.925. /REUTERS