Número oficial de mortos em terremoto no Nepal supera 2.500

Autoridades do Nepal afirmaram neste domingo que pelo menos 2.430 pessoas foram mortas no país. Esse número não considera as 18 pessoas que morreram na avalanche que ocorreu no Monte Everest, segundo a Associação de Montanhismo do Nepal. Mais 61 pessoas morreram em virtude dos tremores na Índia, e há mortes registradas também em outros países vizinhos.

Os trabalhos de busca e resgate ainda estão longe de encerrados, e por isso ainda não está claro qual o número total de mortes.

O epicentro do terremoto de magnitude 7,8, que atingiu o Nepal ontem, foi cerca de 80 quilômetros a noroeste de Katmandu, de acordo com o Instituto de Geofísica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), e afetou, além da capital Katmandu, pequenas vilas próximas. O terremoto foi o maior a atingir a nação asiática em mais de 80 anos.

Na capital do país, milhares de pessoas passaram a noite em áreas abertas, com medo de novos terremotos. Mais cedo, no domingo, foi registrado um forte tremor secundário de magnitude 6,7. Fonte: Associated Press.