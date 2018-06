Números de refugiados sírios na Turquia passa de 100 mil

Eles são parte dos 300 mil sírios que estão também no Líbano, Jordânia e Iraque. Para piorar, o inverno está chegando e o conflito entre rebeldes e o governo do presidente Bashar Assad não parece estar perto do fim.

"Nós vamos continuar nossa política de portas abertas enquanto aguentarmos, mas esse não deve ser o objetivo da comunidade internacional", afirmou o governo. Segundo a Agência de Gerenciamento de Desastres Turca, a velocidade de construção de novos acampamentos "não consegue competir com a violência a que os sírios estão expostos". As informações são da Dow Jones.