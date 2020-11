Números não mentem, diz autoridade da Geórgia ao certificar resultado que deu vitória a Biden

DETROIT - O secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, certificou os resultados da eleição presidencial no Estado nesta sexta-feira, 20, tornando oficial a vitória do presidente eleito Joe Biden no Estado. O registro foi finalmente concluído após uma recontagem manual de dias e esforços contínuos do presidente Donald Trump para semear dúvidas no processo eleitoral em vários Estados.

“Os números não mentem. Como secretário de Estado, acredito que os números que apresentamos hoje estão corretos ”, disse Raffensperger em uma entrevista coletiva. “Os números refletem o veredicto do povo.”

A certificação dos resultados é um golpe contra a tentativa do presidente de tentar anular as eleições de 3 de novembro. Trump se reunirá nesta sexta-feira, 20, com os líderes republicanos do Estado de Michigan na Casa Branca para tentar invalidar o resultado nesse Estado.

A certificação do voto veio menos de um dia após os resultados da recontagem manual confirmaram a liderança de Biden na Geórgia, dando ao presidente eleito uma vantagem de 12.284 votos sobre Trump e tornando-o o primeiro candidato presidencial democrata a ganhar no Estado desde 1992.

Biden foi declarado o vencedor na Geórgia e na corrida presidencial geral no início deste mês, após acumular uma clara maioria no colégio eleitoral. Mas Trump até agora se recusou a conceder a eleição e continuou a propagar a falsa alegação de que os resultados foram contaminados por fraude eleitoral generalizada e irregularidades sistêmicas.

De acordo com o site The Hill, Raffensperger, um republicano, foi criticado por membros de seu próprio partido por defender a precisão da contagem de votos na Geórgia. Ele alegou esta semana que os republicanos tentaram pressioná-lo a retirar as cédulas legais em um esforço para virar a eleição a favor de Trump.

Falando em uma entrevista coletiva, Raffensperger mais uma vez defendeu sua forma de lidar com a eleição, insistindo que as contagens relatadas pelo Estado eram precisas e que Biden era o vencedor. /COM REUTERS