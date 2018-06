NY: bolsas fecham em alta após ata do Fed

Os índices Dow Jones e S&P 500 encerraram o pregão com os maiores ganhos em um dia deste ano. O primeiro subiu 274,83 pontos (1,64%), para 16.994,22 pontos; e o segundo avançou 33,79 pontos (1,75%), para 1.968,89 pontos. O Nasdaq registrou alta de 83,39 pontos (1,90%), para 4.468,59 pontos.

Na ata, os dirigentes do Fed mostraram-se mais preocupados com a fraqueza do crescimento econômico fora dos EUA e com o impacto disso na economia do país, surpreendendo o mercado, que esperava um tom mais otimista.

No documento, os participantes da reunião do Fed revelaram-se receosos com a possibilidade de um crescimento decepcionante na Europa, na China e no Japão prejudicar as exportações norte-americanas. Além disso, a alta do dólar poderá manter a inflação nos EUA abaixo da meta do Fed, de 2%, por reduzir o custo de bens e serviços importados.

"A ata confirmou que o banco central norte-americano deve continuar adepto de uma política monetária acomodatícia", disse o estrategista-chefe da Wells Fargo Funds Management, Brian Jacobsen.

Entre as empresas, a Costco destacou-se ao subir 2,8%, a maior alta entre as companhias que fazem parte do índice S&P 500. O resultado foi impulsionado pela divulgação do balanço do último trimestre da empresa, que superou as expectativas mais otimistas.

Logo após o fechamento das bolsas, no after hours, as ações da companhia de alumínio Alcoa ganhavam 1,4% depois de a empresa anunciar resultados melhores que o esperado no terceiro trimestre deste ano. A Alcoa inicia informalmente a temporada de balanços nos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.