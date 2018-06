NY: bolsas fecham em queda em dia de pouco movimento

Após operarem em estabilidade no início do dia, o índice Dow Jones perdeu 153,49 pontos (0,92%), fechando em 16.461,32 pontos, perto das mínimas da sessão. O S&P 500 caiu 14,17 pontos (0,73%), para 1.927,11 pontos. O índice Nasdaq recuou 36,63 pontos (0,83%), para 4.382,85 pontos.

A atividade nas bolsas foi menor do que nos últimos dias, de acordo com operadores. Não foi citada uma razão específica para encerrar a recuperação das ações iniciada na semana passada.

Alguns operadores disseram que clientes recuaram posições após o aumento nos preços das ações ao longo dos últimos três dias, particularmente quando os preços de petróleo bruto caíram para mínima em dois anos, atingindo ações de energia e de indústria mais do que o restante do mercado.

"É mais ou menos normal que grandes movimentos levem a algumas vendas", afirmou Rick Fier, diretor de ações na Conifer Securities, em New York. "Todo mundo estava bem abalado (na semana passada) e então entramos em um novo rali."

As ações mudaram de orientação durante o último mês com os investidores tentando combater a ameaça de deflação na Europa, a queda dos preços de petróleo bruto e preocupações sobre possíveis mudanças nas políticas do Federal Reserve. O Dow Jones caiu 6,7% do seu ponto mais alto em 19 de setembro, mas depois recuperou grande parte da queda nos últimos dias.

Uma alta rápida nas ações americanas fornece evidências de que os investidores estavam esperando para comprar papéis em preços mais baixos. A recente volatilidade foi mais relacionada a movimentos de operadores de curto prazo do que mudanças nos pontos de vista de negociadores de longo prazo.

"Fundamentalmente, pouco mudou e bons resultados até o momento neste ciclo confirmam isso", afirmou Agam Kothari, diretor de negociação de ações do Citigroup.

Na sessão de hoje, as ações do Yahoo! subiram 4,5% após o balanço trimestral da companhia divulgado após o fechamento da sessão de terça-feira mostrar uma leve alta na receita. A Boeing caiu 4,5%, apesar do balaço trimestral da empresa indicar lucro e receita acima das estimativas. A Dow Chemical recuou 1,2%, apesar do lucro divulgado no balanço trimestral ter sido melhor do que o esperado. Fonte: Dow Jones Newswires.