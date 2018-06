NY: Bolsas fecham em queda, mas com ganhos no trimestre

O índice Dow Jones recuou 0,17%, para 17.042,90 pontos, acompanhado pelo S&P 500, que caiu 0,28%, para 1.972,29 pontos. O índice da bolsa eletrônica Nasdaq também baixou 0,28%, para 4.493,39 pontos. No mês, o Dow Jones acumulou queda de 0,32%, mas subiu 1,3% no trimestre, enquanto o S&P 500 teve baixa de 1,55% no mês e avançou 0,6% no trimestre. Este foi o sétimo ganho trimestral consecutivo do S&P 500, o mais longo período de avanço desde 1998. O índice Nasdaq também registrou seu sétimo trimestre seguido de ganhos, o melhor resultado desde 1996.

Um levantamento da S&P/Case-Shiller mostrou que o valor das moradias nas 20 maiores cidades dos EUA subiu 6,7% em julho ante igual mês do ano passado, menos que os 7,3% previstos pelos analistas. O índice de confiança do consumidor americano medido pelo Conference Board também decepcionou, ao recuar para 86,0 em setembro, de 93,4 em agosto, abaixo da estimativa de 92,8. Já a atividade do setor industrial de Chicago, medida pelo índice de gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) do Instituto para Gestão de Oferta (ISM), caiu para 60,5 em setembro, de 64,3 em agosto, quando a previsão era de recuo menos acentuado, para 62. Agora o mercado aguarda os dados de emprego nos EUA que serão divulgados na sexta-feira, trazendo mais informações sobre a situação econômica do país.

Nesta sessão, o setor de energia foi o que mais perdeu, acompanhando a forte retração no preço do petróleo. As ações da Chevron caíram 1,02% e as da Exxon Mobil baixaram 0,4%. (Francine De Lorenzo, com informações da Dow Jones Newswires - francine.delorenzo@estadao.com)