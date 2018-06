NY: dólar cai com realização de lucros após rali

No fim da tarde em Nova York, o dólar caía para 108,39 ienes, de 108,88 ienes no fim da tarde de ontem, enquanto o euro subia para US$ 1,2671, de US$ 1,2624. No começo desta semana o dólar havia superado 110,00 ienes pela primeira vez desde agosto de 2008 e o euro havia recuado para menos de US$ 1,26.

O rali do dólar no início da semana terminou ontem, quando preocupações com o crescimento das maiores economias do mundo e com questões geopolíticas levaram os investidores a buscarem ativos seguros, como o iene e os Treasuries. Esse sentimento prosseguiu hoje, com investidores japoneses repatriando recursos durante a sessão asiática enquanto outros fechavam posições vendidas em ienes, segundo Michael Woolfolk, estrategista do BNY Mellon.

Na Europa, os investidores realizaram lucros com apostas contra o euro depois da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e da entrevista à imprensa de Mario Draghi, presidente da instituição. O BCE manteve as taxas de juros inalteradas e Draghi não anunciou qualquer nova medida de estímulo à economia da zona do euro.

Amanhã o foco dos mercados estará no relatório de emprego dos EUA. Analistas preveem que foram criados 215 mil empregos no país em setembro. O Federal Reserve leva em conta dados sobre o mercado de trabalho e a inflação em suas decisões de política monetária e as expectativas de que o banco central norte-americano caminha para iniciar uma elevação dos juros básicos tem sido fator de sustentação do dólar.

Entre outras moedas, o euro estava cotado a 137,34 ienes, de 137,46 ienes ontem. Diante da libra, o euro estava cotado a 0,7846 libra, de 0,7799 libra. O dólar caía para 0,9538 franco suíço, de 0,9559 franco suíço, e o euro subia para 1,2084 franco suíço, de 1,2067 franco suíço. A libra estava cotada a US$ 1,6142, de US$ 1,6184. O dólar australiano estava em US$ 0,8799, de US$ 0,8737. Fonte: Dow Jones Newswires.