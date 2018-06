NY: dólar recua com realização de lucros O dólar recuou diante do euro, do iene e da libra. Traders atribuíram a baixa à realização de lucros, depois das altas recentes, e a ajustes de posição antes da reunião do Federal Reserve, que divulga sua decisão de política monetária na quarta-feira. A maior parte do recuo do dólar aconteceu depois do informe de que as vendas pendentes de imóveis residenciais usados cresceram 0,3% em setembro nos EUA; economistas previam um crescimento de 1%.