NY: dólar recua com sinais de demora na alta de juros

No sábado, o vice-presidente do Fed, Stanley Fischer, disse que o impacto da debilidade das economias estrangeiras "poderá levar o Fed a remover a acomodação mais lentamente do que de outra forma". Hoje, o presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, disse que "o maior risco para a economia" neste momento seria o Fed passar a elevar as taxas de juro prematuramente.

O euro acelerou sua alta diante do dólar no fim da tarde, Axel Merk, da Merk Investments, disse que os investidores notaram que o dólar está rompendo com algumas correlações, entre elas a de subir em momentos de "fuga para a segurança". "As pessoas estão correndo para se reposicionar para um cenário de aversão ao risco na terça-feira pela manhã. Elas querem comprar ativos que estão baratos, como o euro", acrescentou.

No fim da tarde em Nova York, o euro estava cotado a US$ 1,2758, de US$ 1,2624 na sexta-feira; o iene estava cotado a 106,80 por dólar, de 107,68 por dólar na sexta-feira. Frente à moeda japonesa, o euro estava cotado a ? 136,26, de ? 135,90 na sexta-feira. Diante da libra, o euro estava cotado a ? 0,7932, de ? 0,7855 na sexta-feira. O franco suíço estava cotado a 0,9477 por dólar, de 0,9574 por dólar na sexta-feira, e a 1,2090 por euro, de 1,2086 por euro na sexta-feira. A libra estava cotada a US$ 1,6086, de US$ 1,6076 na sexta-feira. O dólar australiano estava cotado a US$ 0,8774, de US$ 0,8686 na sexta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.