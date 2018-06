NY: Dólar sobe com expectativa de enfraquecimento global

Hoje, o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, voltou a destacar que há vários riscos para a economia da zona do euro e reforçou que a autoridade monetária está preparada para agir novamente, se necessário. Seus comentários aprofundaram a queda do euro frente ao dólar, que chegou ao fim da tarde cotado a US$ 1,2621, de US$ 1,2692 ontem.

A moeda americana ainda apontou alta frente às divisas de países emergentes como Brasil, México e Chile. Frente à moeda japonesa, o dólar recuou, depois de ter oscilado entre leves altas e baixas durante grande parte do dia.

No fim da tarde em Nova York, dólar era cotado a 107,64 ienes, de 107,84 ontem, enquanto o euro valia 135,86 ienes, de 136,88 ontem. Diante da moeda do Reino Unido, o euro estava cotado a 0,7851 libra, de 0,7874 libra ontem. O franco suíço estava cotado a 0,9570 por dólar, de 0,9546 por dólar ontem, e a 1,2080 por euro, de 1,2116 por euro ontem. A libra estava cotada a US$ 1,6072, de US$ 1,6120 ontem. O dólar australiano estava cotado a US$ 0,8682, de US$ 0,8784 ontem.(Francine De Lorenzo, com informações da Dow Jones Newswires - francine.delorenzo@estadao.com)