NY: Dólar sobe com sinais de melhora na economia dos EUA

A divulgação de um inesperado aumento no índice preliminar de sentimento do consumidor de outubro nos EUA, medido pela Reuters/Universidade de Michigan, revelou a confiança no mercado de trabalho doméstico. Além disso, o número de construção de casas aumentou no último mês, contribuindo para um cenário mais positivo para a economia americana.

Os números acima das previsões moveram para cima as expectativas de taxas de juros na segunda metade de 2015, afirmou Omer Esiner, analista-chefe de mercados na Commonwealth Foreign Exchange. Taxas mais elevadas nos EUA tendem a tornar o dólar mais atrativo como um investimento, pois a alta de juros aumenta o retorno de ativos cotados nesta moeda.

A semana foi turbulenta, com movimentos extremos nos mercados financeiros, pontuados por quedas substanciais nos índices das bolsas americanas e europeias, assim como nos juros dos Treasuries. A volatilidade veio do receio de que ritmos de crescimento mais lentos nas principais economias globais pudessem afetar os EUA.

No fim da tarde em Nova York, o euro estava cotado a US$ 1,2756, de US$ 1,2810 ontem; o iene estava cotado a 106,90 por dólar, de 106,36 por dólar ontem. Frente à moeda japonesa, o euro estava cotado a ? 136,39, de ? 136,24 ontem. Diante da libra, o euro estava cotado a ? 0,7929, de ? 0,7962 ontem. O franco suíço estava cotado a 0,9463 por dólar, de 0,9426 por dólar ontem, e a 1,2074 por euro, mesma cotação de ontem. A libra estava cotada a US$ 1,6085, de US$ 1,6094 ontem. O dólar australiano estava cotado a US$ 0,8752, de 0,8760 ontem. Fonte: Dow Jones Newswires.