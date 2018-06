NY: dólar sobe diante do iene, mas recua frente ao euro

Segundo o estrategista Vassili Serebriakov, do BNP Paribas, os dados reforçam a expectativa de que o Federal Reserve comece a normalizar a política monetária em meados de 2015. "Os mercados obtiveram o que queriam como tema para uma alta do dólar. Vimos outros bancos centrais conduzindo o euro e o iene para baixo. Mas, à medida que nos aproximamos do momento em que o Fed passará a elevar as taxas de juro, no próximo ano, o dólar tente a ficar mais forte", acrescentou.

O dólar passou a recuar diante do euro à tarde, com investidores realizando lucros em reação à pesquisa de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan. A pesquisa indica que a expectativa quanto à inflação nos próximos 12 meses está em 2,6%, de 2,9% no mês passado; a expectativa revelada na pesquisa de outubro é a mais baixa desde 2009.

Segundo o estrategista Ian Gordon, do Bank of America/Merrill Lynch, investidores viram-se obrigados a comprar euros para cobrir posições. "Isso exacerbou o grau do movimento em reação aos dados".

Na próxima semana, o mercado estará atento a indicadores como a produção industrial e os índices de preços ao produtor e ao consumidor de outubro, além da ata da última reunião de política monetária do Fed.

No fim da tarde em Nova York, o euro estava cotado a US$ 1,2524, de US$ 1,2476 ontem; o iene estava cotado a 116,32 por dólar, de 115,84 por dólar ontem. Frente à moeda japonesa, o euro estava cotado a ? 145,64, de ? 144,52 ontem. Diante da libra, o euro estava cotado a ? 0,7992, de ? 0,7942 ontem. O franco suíço estava cotado a 0,9596 por dólar, de 0,9636 por dólar ontem, e a 1,2014 por euro, de 1,2022 por euro ontem. A libra estava cotada a US$ 1,5674, de US$ 1,5710 ontem. O dólar australiano estava cotado a US$ 0,8752, de US$ 0,8718 ontem. Fonte: Dow Jones Newswires.