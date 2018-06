NY: dólar sobe em reação aos dados do PIB dos EUA

O dólar inicialmente caiu após a divulgação dos dados, por causa da preocupação quando aos componentes dos dados do PIB. Os gastos dos consumidores cresceram à taxa anualizada de 1,8% no terceiro trimestre, após um crescimento de 2,5% no segundo trimestre. O investimento do setor privado cresceu apenas 1% (taxa anualizada) e as despesas do governo tiveram um crescimento de 4,2% (taxa anualizada), lideradas pelos gastos militares.

Mais tarde, o dólar retomou o movimento de alta, à medida que os traders viram os dados do PIB como mais um passo na direção do momento em que o Federal Reserve passará a elevar as taxas de juro. "Os números do PIB realmente justificam o voto de confiança que o Fed deu à economia dos EUA. Do médio para o longo prazo, isso será positivo para o dólar", comentou o analista Scott Smith, do Cambridge Mercantile Group.

Nesta sexta-feira será divulgado o índice de preços ao consumidor (preliminar) da zona do euro em outubro, que deverá influenciar a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), na próxima semana.

No fim da tarde em Nova York, o euro estava cotado a US$ 1,2612, de US$ 1,2634 ontem; o iene estava cotado a 109,24 por dólar, de 108,92 por dólar ontem. Frente à moeda japonesa, o euro estava cotado a ? 137,76, de ? 137,62 ontem. Diante da libra, o euro estava cotado a ? 0,7882, de ? 0,7891 ontem. O franco suíço estava cotado a 0,9562 por dólar, de 0,9548 por dólar ontem, e a 1,2060 por euro, de 1,2062 por euro ontem. A libra estava cotada a US$ 1,6004, de US$ 1,6014 ontem. O dólar australiano estava cotado a US$ 0,8834, de US$ 0,8798 ontem. Fonte: Dow Jones Newswires.