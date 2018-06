NY: dólar sobe frente ao iene, mas recua diante do euro

Pela manhã, o dólar caiu em reação ao indicador de encomendas de bens duráveis, que caiu 1,3% em setembro, segundo mês consecutivo de baixa; economistas previam um crescimento de 0,7%. O dólar recuperou terreno depois do informe de que o índice de confiança do consumidor da Conference Board subiu a 94,5 em outubro, de 89,0 em setembro.

"Se o crescimento for menor do que o Fed espera, ele provavelmente vai adiar a elevação das taxas de juro. Isso dá ao mercado mais razão para ser cauteloso antes da decisão de amanhã, e para reduzir algumas de suas posições ''compradas'' em dólar", comentou o estrategista Vassili Serebriakov, do BNP Paribas.

Já o estrategista Ian Gordon, do Bank of America Merrill Lynch, disse que o Fed não tem como ignorar o índice de confiança. "O Fed pode ter o consolo de que a confiança do consumidor está se sustentando, o que é positivo para o dólar; é sinal de que a economia dos EUA está tendo um bom desempenho. A confiança está se sustentando bem num momento em que os mercados em todo o mundo ainda têm preocupações quanto a uma desaceleração global", afirmou.

O mercado não reagiu à declaração feita pelo presidente do Banco do Japão (BoJ), Haruhiko Kuroda, no Parlamento do país, de que o iene fraco tem sido uma contribuição positiva para a economia japonesa. Ele também disse que a inflação no Japão está subindo numa trajetória estável para a meta de 2%, mas que apenas metade do caminho foi percorrida.

No fim da tarde em Nova York, o euro estava cotado a US$ 1,2736, de US$ 1,2700 ontem; o iene estava cotado a 108,18 por dólar, de 107,82 por dólar ontem. Frente à moeda japonesa, o euro estava cotado a ? 137,74, de ? 136,88 ontem. Diante da libra, o euro estava cotado a ? 0,7891, de ? 0,7879 ontem. O franco suíço estava cotado a 0,9474 por dólar, de 0,9496 por dólar ontem, e a 1,2062 por euro, de 1,2060 por euro ontem. A libra estava cotada a US$ 1,6136, de US$ 1,6122 ontem. O dólar australiano estava cotado a US$ 0,8860, de US$ 0,8804 ontem. Fonte: Dow Jones Newswires.