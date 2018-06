NYT afirma que hackers invadiram sistema do jornal

Em uma reportagem divulgada na quarta-feira, o Times disse que os especialistas de segurança contratados para analisar as invasões rastrearam os ataques até China.

Os ataques coincidiram com uma investigação do Times sobre como a família e os parentes do primeiro-ministro Wen Jiabao construíram uma fortuna de mais de US$ 2 bilhões.

A reportagem afirmou que nenhum dado de clientes do Times foi comprometido, mas que as senhas de todos os funcionários foram roubadas.

Especialistas de segurança dizem que a China realiza uma operação de cyber-espionagem generalizada para roubar segredos e intimidar os críticos.

As informações são da Associated Press.